Napoli: Gattuso perde anche Lobotka, ieri si è operato alle tonsille

Continua la sfortuna di Rino Gattuso, che ha perso tre giocatori nel giro di poche ore

Dopo aver perso per infortunio Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic risultato positivo al Coronavirus, Rino Gattuso si vede costretto a fare a meno di un altro azzurro. l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce che ci sono problemi anche per Stanislav Lobotka. Stando a quanto si legge, nella giornata di ieri, il centrocampista slovacco si è operato alle tonsille alla clinica Ruesch. Lo scorso 20 marzo si era già sottoposto ad un intervento di drenaggio di ascesso tonsillare, ma non è bastato e quindi si è deciso di optare per l’operazione.

