Napoli-Anaune, Osimhen recupera ma non ci sarà. Conte lancia Simeone e Lindstrom

Napoli, Osimhen non ci sarà contro l’Aunane

Victor Osimhen pare abbia recuperato da alcune noi muscolari, non dovrebbe essere tra i disponibili di Conte per l’amichevole di oggi pomeriggio tra il Napoli e l’Aunane. Come dichiarato da Gianluca Gifuni ai microfoni di Radio Marte, il centravanti azzurro non prenderà parte al match con Simeone che giocherà al suo posto . Ecco quanto riportato dall’emittente radiofonica:

“Osimhen non dovrebbe andare in campo, oggi. Stamattina, ha fatto lavoro atletico con il gruppo. L’undici titolare dovrebbe essere lo stesso provato ieri da Antonio Conte, ovvero un 3-4-2-1 formato da: Caprile tra i pali; Marin braccetto destro, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguisssa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom, Simeone. Zerbin alternativa a destra, potrebbe subentrare a gara in corso. Lo ripeto: Osimhen, ieri, ha guardato l’allenamento dalla panchina e oggi si è unito al gruppo per fare corsa, circa 5 chilometri”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

