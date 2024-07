Corriere del Mezzogiorno – Conte, preparazione modello Olimpiadi: sedute più lunghe di sempre

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro impiegato da Antonio Conte con il suo Napoli: “Le sedute più lunghe da quando il Napoli trascorre il suo ritiro estivo in Val Di Sole a Dimaro-Folgarida, circa cinque-sei ore di lavoro tra mattina e pomeriggi. È la preparazione modello Olimpiadi che ha scelto Antonio Conte per il suo Napoli che oggi per la prima volta andrà in campo per il debutto in amichevole”.

