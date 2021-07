Napoli, anche Insigne e Mertens sono cedibili: si attendono offerte

Il quotidiano Tuttosport si concentra su Lorenzo Insigne e Dries Mertens, in particolare sul loro futuro al Napoli tutt’altro che certo.

L’edizione odierna di Tuttosport riporta qualche informazione su Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Entrambi sono considerati dei pezzi da novanta per il Napoli, ma nonostante ciò la loro permanenza nel club non è per nulla scontata.

Ecco quanto riportato:

“Insigne guadagna 4,25 milioni a stagione e punta a un ingaggio migliore, che il Napoli non prevede volendo ridurre i costi. Stesso discorso per Mertens, attaccante 34enne reduce da una stagione difficile (10 gol in 38 partite) e ieri operato in Belgio dal dottor Declercq per la stabilizzazione della spalla sinistra. Mertens salterà il ritiro a Dimaro e si aggregherà a quello di Castel di Sangro, dal 5 al 15 agosto. Anche lui è sul mercato: il Napoli non può tenere in panchina un calciatore da 4,5 milioni annui.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens intervento necessario: stop per almeno due mesi

UFFICIALE – Intervento alla spalla per Dries Mertens

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Spagna: tribunale su slogan di Vox anti-migranti, è lecito