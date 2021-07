Napoli, non solo Petagna: ecco chi potrebbe sostituire Mertens

Andrea Petagna non è l’unico attaccante del Napoli che può sostituire Dries Mertens.

Dries Mertens ha subito un intervento alla spalla che lo costringerà a stare lontano dal campo per circa tre mesi. L’attaccante belga non sarà presente ai due ritiri estivi del Napoli ed a quanto pare salterà anche le gare iniziali della prossima stagione di campionato. Fortunatamente il Napoli può sostituirlo con facilità: subito Andrea Petagna è stato indicato come l’alternativa ideale, ma il Corriere dello Sport fa presente che in realtà le ipotesi sono due:

“Il Napoli ha tre centravanti – Osimhen, Mertens e Petagna – e uno di questi, il terzo, sembrava potesse rappresentare uno degli elementi da lanciare sul mercato per far cassa e costruirsi un potenziale «tesoretto» con cui affrontare le spese spicciole per nuovi investimenti tecnici. L’infortunio di Mertens mette in discussione questa strategia o anche no, perché intanto nel caso – e per un periodo breve e compresso – Spalletti potrebbe sempre attingere da un organico largo (Lozano) o dalle personalissime teorie, che in passato hanno rappresentato una delle vie innovative del calcio.”

