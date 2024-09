Napoli ancora su Dorgu, ci provò anche in estate

Il Napoli torna ancora su Patrick Dorgu, giocatore del Lecce per cui c’è stato un tentativo già nel corso della scorsa estate.

Durante la scorsa sezione estiva di calciomercato il Napoli ha provato a portare in maglia azzurra l’esterno del Lecce Patrick Dorgu. Secondo Tuttomercatoweb il club partenopeo non si sarebbe per nulla arreso e vorrebbe riprovarci.

Di seguito quanto riportato in merito:

“È a proposito di giocatori di qualità, i riflettori sono decisamente puntati su Dorgu. L’esterno danese ha esordito in Nazionale lo scorso 5 settembre nella gara di Nations League contro la Svizzera, segnando anche il suo primo gol dopo neanche due minuti dall’ingresso in campo. L’ennesima grande intuizione di Corvino che lo ha preso dal Nordsjaelland pagandolo 200 mila euro. Il Napoli in estate ha tentato di convincere il club giallorosso a cederlo ma la risposta è stata negativa. Il club azzurro continua a seguirlo, sulle sue tracce c’è anche il Milan ma occhio anche a molte società di Premier League come Chelsea, Tottenham e Liverpool. Il Lecce lo ha blindato fino al 2029 anche se è consapevole, che diventerà difficile trattenerlo nella prossima stagione, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Monza: i convocati di Nesta

Napoli-Monza, previsti 50mila spettatori: ci sarà anche Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Szczesny al Barcellona: l’ex Juve è il nuovo portiere blaugrana