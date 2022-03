Napoli-Anguissa, pronto il riscatto: il prezzo del cartellino

Il Napoli sarebbe già pronto a procedere riguardo al riscatto di Zambo Anguissa.

Zambo Anguissa sembra convincere sempre di più la Società partenopea. Il Napoli infatti sarebbe pronto a riscattare il centrocampista del Cameroon.

Calciomercato.com ha reso note le cifre del cartellino del giocatore:

“Un punto d’incontro presumibilmente si troverà, dopodiché sarà il momento di parlare con Anguissa e il suo agente per stabilire le cifre dell’ingaggio: il calciatore, come riporta calciomercato.com, percepisce 1,7 milioni dal Napoli (completati con 1,3 del Fulham). Nel contratto azzurro si andrà sui 2,5-3 milioni a stagione. Il Napoli è al lavoro, intanto Anguissa dovrà dare tutto dimostrando in campo di meritare il riscatto. Nove finali e poi ancora insieme.”

