Napoli, arriva il no della Questura alla fan zone, respinta la richiesta la richiesta delle curve

La Questura di Napoli respinge la richiesta di una fan zone

La Questura di Napoli ha respinto la richiesta delle curve di creare una fan zone all’interno dello Stadio Maradona, che nelle intenzioni dei tifosi organizzati poteva essere una soluzione per allentare le restrizioni che sono in atto. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nel vertice tenuto ieri è emersa la volontà di proseguire sulla linea adottata fin qui. Non verrà creata nessuna zona dedicata al tifo, con i controlli agli ingressi che resteranno serrati. Ipotizzabile che anche nelle prossime gare interne i tifosi insceneranno uno sciopero, restando in silenzio fino a quando non si troverà una soluzione.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

