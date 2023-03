Corriere dello Sport – Napoli-Atalanta, Gasp studia trappola “sarriana”: contromossa di Spalletti.

L’edizione odierna del quotidiano ricorda il big match di domani tra Napoli e Atalanta. Tuttavia mette in guardia gli azzurri di Spalletti, perché Gasperini potrebbe rifarsi alla tattica utilizzata da Sarri.

“Napoli-Atalanta è la nuova trappola che Spalletti dovrà andare a scovare contro un amico del quale, come Sarri, conviene fidarsi assai poco, perché in quel calcio abbagliante, ampio, palleggio prolungato e percussioni, c’è la sintesi di un “agguato”: ma prima di avventurarsi da Gasperini, il dentista (cit. Guardiola), ci sarà un’altra passeggiata “salutare”, la rifinitura utile per leggere nel libro bianco”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

