Napoli, arrivano le ultime su quattro giocatori

“Si parla del rinnovo di Kvaratskhelia, di questo contratto che arriva a circa 2,5 milioni e mezzo più bonus. Per quanto riguarda il riscatto di Ndombele, nel caso non dovesse avvenire il giocatore che interessa di più è Frattesi. Tuttavia sarà difficile se il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni. Inoltre, ci sarà un’asta tra Juventus, Inter e Roma. Se però il Napoli dovesse incassare 150 milioni dalla vendita di Osimhen è probabile che la società partenopea ne versi 40 nelle casse del club emiliano. Posso dire con certezza, però, che il francese non verrà riscattato.”