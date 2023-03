Dott. Ruggiero sulla maschera di Meret: “Realizzata in poche ore, diversa da quella di Osimhen: vi dico”

Il dott. Ruggiero sulla maschera di Meret

Il dott. Roberto Ruggiero, che ha realizzato la maschera di Meret è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, parlando delle ultime notizie sul Napoli calcio. Di seguito le sue dichiarazioni riguardo la maschera realizzata per Meret.

Ruggiero:

“Il Professore Tartaro e il Dottor Canonico decideranno quanto tempo Meret indosserà la maschera. Vedremo. E’ tornato il giorno del suo compleanno da noi e in poco era tutto pronto. Lui è contento. La forma è diversa rispetto a quella di Osimhen, per proteggere parti diverse. Sono stati fatti dei test per vedere come riusciva a gestirla il portiere, è una pelle in pratica e gli consente di guardare perfettamente”.

