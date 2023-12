Corriere del Mezzogiorno – Commento sullo Scudetto: “Lo scorso anno il Napoli era il meglio del peggio, verità scomoda ma da accettare”

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato lo stato di forma del Napoli. Ecco come è stata analizzata la squadra di Garcia, passata poi nelle mani di Mazzarri: “Il ricordo della cavalcata dello scorso anno calcistico rinnova la gioia, ma la realtà con la sua mediocrità genera tristezza e malcontento. Il confronto con la realtà è sempre difficile perché è necessario mettere in gioco i nostri pregiudizi. E tra questi vi è il pregiudizio positivo di cui gode il Napoli di Luciano Spalletti. Infatti, se vogliamo esseri severi ma giusti dobbiamo dire con chiarezza che la «questione napoletana» non è «Perché il Napoli ha perso 3 a 0 con l’Inter in casa?», bensì «Come mai il Napoli ha vinto lo scudetto 2022/2023?».

La risposta è impietosa ma necessaria: perché il campionato italiano è di scarsa qualità e il Napoli di Kim, Kvaratskhelia e dell’Uomo Mascherato in ottima forma era il meglio del peggio. È una verità scomoda ma bisogna accettarla”.

