Corriere dello Sport – Giuntoli ha messo Anguissa nel mirino: Juve pronta all’assalto

La Juventus vuole Anguissa. Cristiano Giuntoli si è mosso per cercare di portare il centrocampista a Torino, ma il Napoli ha le idee ben chiare a riguardo: “Cristiano Giuntoli è partito da lontano, si fa per dire, poi è andato dritto al cuore del problema: sapendo che Frank Anguissa ha una clausola da 45 milioni di euro che potrebbe liberarlo per l’estero, ha provato ad anticipare, ha chiesto attraverso il macrocosmo che agisce sul mercato la disponibilità di avvicinarsi al proprio centrocampista di riferimento e poi è rimasto impassibile, dinnanzi a «il Napoli non lo vende».

Giuntoli prenderebbe subito Anguissa, perché il mediano-mezzala-leader è uno dei colpi di cui va maggiormente fiero, e si lascerebbe conquistare dalla tentazione nonostante il camerunense a gennaio debba andare in Coppa d’Africa: il Napoli, però, non ha intenzione di avviare trattative – e l’ha detto a chi di dovere – né intende eventualmente rinforzare una diretta concorrente per la Champions League; e Madame, che deve ancora guardare dentro di sé, nei propri conti, comunque non può spingersi ad osare e avvicinare le lecite valutazioni di 40-45 milioni di euro”.

