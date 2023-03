Giuntoli occhi puntati su due giovani talenti del Salisburgo: nomi e ruoli

Giuntoli su due talenti del Salisburgo

Secondo Tuttomercatoweb, il ds. del Napoli Giuntoli, starebbe attenzionando due giovani talenti in forza al Salisburgo, dominatore della Bundesliga nazionale.

Il primo è lo svizzero, di origini nigeriane, Noah Okafor: attaccante classe 2000, nazionale elvetico, seguito tra le altre anche dal Milan che cerca da tempo un prospetto come lui per ringiovanire il reparto.

Il secondo è Strahinja Pavlovic difensore che in pochi mesi si è imposto come un leader del presente e del futuro della Serbia e del calcio internazionale. Centrale difensivo mancino, arrivato in Austria in estate, il suo valore è già alle stelle ma è seguito dalla creme del calcio europeo.

