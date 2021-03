Gianni Di Marzio: “Osimhen è un diamante grezzo, deve migliorare”

Nel corso della puntata Giochiamo d’anticipo, su Canale 21, Gianni Di Marzio è intervenuto per esprimere il suo concetto riguardo la situazione attuale del Napoli.

Le parole dell’ex allenatore, Di Marzio:

“Ultimamente ho visto il Napoli molto più brillante rispetto alle ultime partite, dove stati molti errori individuali e di reparto. Il trascinatore della squadra in questo momento è Insigne, è il leadership del gruppo. Ho avuto modo di osservare il Milan con lo United, erano assenti diversi titolari, ma la squadra era in forma, aggressiva e schierata bene in campo. I rossoneri sono una bella rivelazione, quest’anno hanno avuto una buona continuità a differenza dello scorso campionato. Poi c’è Ibrahimovic che è stato la chiave di apertura per una squadra che aveva bisogno del suo carisma e personalità.”

Per quanto riguarda Osimhen: “Ha vent’anni ed è molto bravo nell’attacco della profondità, ma ha bisogno di migliorare nella tecnica individuale. Non ha importanza quanto è stato pagato, deve imparare i fondamentali e migliorare sui movimenti in linea d’attacco. Soprattutto in rapporto al portatore di palla. Sono cose molto elementari, ma al momento non è in grado di farle bene. E’ un diamante grezzo, capiremo con il tempo se sarà in grado di applicare gli insegnamenti dell’allenatore”.

