Juric stuzzica: “Io al Napoli? Non leggo molto, sono concentrato sulla mia squadra”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, corteggiato da De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro.

Le parole di Juric in conferenza:

“In questo momento ritengo sia presto per parlare di futuro, ora come ora la squadra deve rilassarsi. Deve stare sul pezzo per ottenere la salvezza e svolgere le partite al meglio delle sue capacità”

È seccato di vedersi accostato al Napoli?

“Non leggo molto. A volte se ho ho bisogno di alzare l’autostima allora leggo qualcosa (ride, ndr). Durante la settimana corrente non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una buona squadra. Il Verona di oggi sta mostrando tante cose positive, mentre altre ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo ed il campionato”.

