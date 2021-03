Antonio Vergara ha firmato il suo primo contratto da PRO con il Napoli, lo riporta la redazione di Tuttocalciogiovanile.it. Il classe 2003, iniziò la sua avventura in azzurro con l’Under 15 del Napoli e dopo aver fatto la trafila con Under 15, 16 e 17 è arrivato a far parte della Primavera partenopea di mister Cascione. le doti del centrocampista non sono passate inosservate da Rino Gattuso che lo ha più volte chiamato in Prima Squadra per alcuni allenamenti.