Napoli avanza per Olivera: affare presto concluso, a giugno nuovo annuncio

La Gazzetta dello Sport – Napoli avanza per il giocatore: affare presto concluso, a giugno nuovo annuncio.

Il Napoli si muove sul mercato e in vista della prossima stagione il club lavora per portare in squadra Mathias Olivera:

“Probabilmente nella prossima settimana il Napoli concluderà ufficialmente l’operazione terzino sinistro, con l’acquisto di Mathias Olivera, uruguaiano del Getafe. Entro giugno riscatterà dal Fulham Anguissa, dopodiché aspetterà di capire se ci saranno uscite e in quel caso ci sono già dei profili seguiti da tempo”.

