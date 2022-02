Napoli-Barcellona, Politano: “Siamo partiti malissimo, abbiamo preso dei gol da polli”

L’esterno d’attacco commenta l’eliminazione del suo Napoli dall’Europa League

Matteo Politano ha ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale di Napoli-Barcellona, terminata 2-4.

Queste le sue parole:

“Ci siamo complicati la vita da soli, siamo partiti malissimo andando sotto di due gol dopo 10 minuti. Il Barcellona è una squadra che palleggia, se non li si va a prendere tutti insieme diventa difficile. Eravamo stati bravi a riaprirla con Lorenzo ma poi abbiamo preso un altro gol da polli.

Fortunatamente tra tre giorni abbiamo già l’opportunità di riscattarci, affronteremo la Lazio che è una grande squadra, ora dobbiamo puntare forte sul campionato. Oggi abbiamo capito che sono lavori da squadra, ad una squadra come il Barcellona che palleggia molto bene, la palla non la recuperi. Ho lavorato per 2 giorni con la squadra, ancora non sono al pieno della forma ma con più minuti nelle gambe tornerò al meglio”.

