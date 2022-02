Napoli-Barcellona, Zielinski: “Abbiamo sbagliato l’approccio, partita non al nostro livello”

Il centrocampista azzurro commenta l’eliminazione del suo Napoli dall’Europa League

Piotr Zielinski ha ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale di Napoli-Barcellona, terminata 2-4.

Queste le sue parole:

“Abbiamo sbagliato l’approccio, non possiamo prendere due gol così facili. Ci è mancata convinzione in avanti, è mancata convinzione e dovevamo sfruttare meglio la loro linea alta. Tante palle sbagliate in uscita, loro recuperavano sempre nella metà campo nostra e hanno avuto tante occasioni. Usciamo da questa partita con poche certezze, ma abbiamo davanti a noi una sfida di campionato molto importante contro un avversario forte: pensiamo alla prossima.

Dobbiamo dimenticarci di questa partita perché questa non è stata fatta a nostro livello. Si poteva fare qualcosa di più? C’è rammarico e delusione? Certo. Ogni volta che si andava dietro la linea o si muoveva bene la palla, si creava qualcosa ed eravamo più pericolosi. Abbiamo fatto poco, ci è mancato quel qualcosa di più. Il Barcellona è una grande squadra, ha tanti giocatori di qualità e ti fa correre dietro la palla. Il pressing non sempre è stato fatto bene e ci ha costretto a correre a vuoto”

