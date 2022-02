Napoli-Barcellona, Spalletti: “Li abbiamo agevolati con i nostri errori, dispiace per i tifosi”

Il tecnico commenta l’eliminazione del suo Napoli dall’Europa League

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale di Napoli-Barcellona, terminata 2-4.

Queste le sue parole:

“Bisogna essere onesti, loro sbagliavano molto meno di noi, noi invece stasera abbiamo sbagliato più di quanto facciamo di solito. Sono stati agevolati dall’episodio iniziale, poi arriva il 2-0 di De Jong all’incrocio e diventa tutto più difficile, poi quando abbiamo accorciato le distanze nella nostra fase migliore abbiamo preso il terzo gol. Dispiace soprattutto per i tifosi, ci abbiamo messo tanta fatica per tornare tutti insieme allo stadio e ciò ci lascia doppiamente dispiaciuti. Abbiamo fatto anche delle cose buone ma non siamo riusciti a rimetterla in pari.

Il primo responsabile del risultato negativo sono sempre io, non siamo stati bravi nel giocare i giocatori tra le linee, loro hanno preso il sopravvento e ci hanno pressati alti, non siamo riusciti ad uscire e loro hanno continuato così, sicuri della loro forza.

Ci sono calciatori che hanno più qualità a fare determinate cose, Lobotka per esempio quando lo attacchi è bravo ad uscire dalla pressione, ma Demme e Fabian sanno giocare, parlare di chi mancava rischia di far abbassare la fiducia di chi ha giocato stasera. All’inizio abbiamo sbagliato troppo, abbiamo insistito nel palleggio basso ma loro ci venivano a prendere, in parità numerica era difficile trovare la soluzione giocata, quindi bisognava per forza giocare palla alta verso la punta.

Dobbiamo riorganizzarci e renderci conto di quello che è successo, ma senza rimanerci affogati in questo risultato anche perché tra poco dobbiamo già partire per in trasferta. In Italia vedo molte squadre che fanno un calcio più feroce e propositivo, è chiaro che poi se andiamo a fare paragoni con quella che è la possibilità di alcune squadre straniere… avere tutti a disposizione stasera magari avrebbe fatto la differenza e avrebbe dimostrato un divario inferiore rispetto a quanto visto stasera. Magari stasera potevamo attenderli al limite dell’area e invece siamo andati a sfidarli e ne abbiamo un po’ pagato le conseguenze. Le squadre italiane vanno verso un calcio più propositivo.

Sul corner l’idea era di scambiarsi la palla per fare un movimento in area, con un tocco corto. C’è stato questo malinteso e abbiamo preso il gol, dovevamo fare fallo ma non siamo stati bravi a farlo, dovevamo tentare di fare fallo ma non ci siamo riusciti, a volte il fallo tattico serve. Oltre allo svantaggio iniziale non abbiamo nemmeno sopperito con furbizia o mestiere”.

