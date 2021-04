Napoli, ultime di formazione: sorpresa in attacco, Lozano verso l’esclusione. Un dubbio in difesa

Napoli-Lazio, le ultime di formazione

Napoli, le ultime di formazione – Solo poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Lazio, gara in programma alle 20:45 al Diego Armando Maradona, e il tecnico Gattuso deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Secondo Sky Sport, in attacco potrebbe esserci una sorpresa: Politano è infatti in vantaggio nel ballottaggio con Lozano, che dunque potrebbe essere escluso dall’undici. Il centravanti sarà Mertens, mentre in difesa c’è un altro nodo: chi tra Mario Rui e Hysaj? Quest’ultimo resta avanti.

