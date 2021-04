Italiano-Napoli, se ADL lo vuole dovrà pagare una penale: la cifra

Italiano-Napoli, c’è un ostacolo per ADL: una penale sul contratto

Italiano-Napoli, se ADL lo vuole dovrà pagare una penale. Questo è l’ostacolo in più per il possibile addio di Vincenzo Italiano allo Spezia. Secondo quanto riportato da Tuttosport c’è infatti una penale pesante sul suo contratto: un milione di euro per una risoluzione unilaterale. Facile da pagare solo per le grandi, con il Napoli che da tempo segue l’allenatore ma che non è detto che accetti di sborsare quella cifra.

