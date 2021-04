Boniek: “Agnelli? Mi viene da ridere, voleva aiutare il calcio con a Superlega”

Boniek attacca Andre Agnelli

L’ex calciatore della Juventus Zbigniew Boniek, oggi vice presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha attaccato duramente Andrea Agnelli. Ecco quanto dichiarato:

“Sono un uomo di sport. Per me i valori e la sincerità vengono prima di qualsiasi altra cosa. Ho letto le interviste ad Andrea Agnelli. E ho scoperto che si voleva fare la Superlega per aiutare il mondo del calcio. Mi viene da ridere. Ad avere problemi economici sono proprio quei club lì. Perché non sanno gestire le loro risorse. L’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi .Ma scusa, Andrea, perché in anni di esecutivo Uefa non te ne sei lamentato? Senza contare che l’Uefa reinveste i proventi sul movimento.”

