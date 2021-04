Clamorosa notizia, Giuntoli alla Juve insieme a Marotta: il Ds azzurro in passato si era proposto all’Inter

Clamorosa notizia: Giuntoli alla Juve, insieme a Marotta

Napoli Calcio – Clamorosa notizia, Giuntoli alla Juve insieme a Marotta è la notizia lanciata da QS. Secondo il quotidiano in casa Juve potrebbe avvenire un ribaltone, John Elkann potrebbe imporre il ritorno di Beppe Marotta, attualmente all’Inter. Non ci sono stati contatti tra le parti, anche perché prima, l’ad interista vuole parlare faccia a faccia con Zhang e la proprietà cinese, ma l’ipotesi non è campata per aria. In caso di Marotta bis, ci sarebbe spazio anche per Giuntoli il quale – come si legge su QS – in passato si era proposto anche all’Inter.

