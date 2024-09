Tuttosport – Motta, sorpresa contro il Napoli: pensa a un diciottenne

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle possibili scelte di Thiago Motta, per la sfida tra Juve e Napoli: “Scorrendo la rosa della Juventus balza subito il nome di chi potrebbe essere lanciato sabato da Motta: Vasilije Adzic, il trequartista di 18 anni che lo stesso tecnico ha elogiato non più tardi di una settimana fa. E non ci sarebbe da stupirsi di questa possibile scelta perché già ai tempi del Bologna Motta non si è mai fatto un problema dell’età: se uno lavora bene, è in forma, può giocare”.

