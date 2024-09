Sportmediaset – Juve-Napoli, le scelte di Conte: Kvara e Politano, alle spalle di Lukaku

Il portale online, ha svelato in anteprima le possibili scelte di formazione di Antonio Conte. Queste dovrebbero essere alcuni dei titolari che scenderanno in campo contro la Juventus: “Conte dovrebbe schierare la formazione tipo con Kvara e Politano alle spalle di Lukaku e Anguissa e Lobotka in mediana. In mediana McTominay scalpita e sulla sinistra resta vivo il solito ballottaggio Spinazzola-Olivera”.

