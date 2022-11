Il Valencia insiste per Demme, il Napoli apre al prestito

Il Valencia continua a seguire Demme

Il Valencia insiste per avere Diego Demme, centrocampista del Napoli che in questa stagione non ha avuto molto spazio. Complice anche l’infortunio avuto ad inizio campionato, il mediano azzurro non è stato utilizzato molto spesso da Luciano Spalletti. Come riportato da Cadena Ser, per Demme si sarebbe mosso in prima persona anche Gennaro Gattuso. Proprio il suo ex allenatore al Napoli, avrebbe sondato la sua disponibilità per un eventuale trasferimento in Spagna. Il club azzurro sembra aver aperto alla possibilità di un prestito fino al termine della stagione, al termine della quale poi si deciderà il futuro di Demme.

Fonte immagine in evidenza: Profilo ufficiale instagram Diego Demme

