Calciomercato – Zaccagni-Napoli: possibile trattiva stile Rrahmani

Calciomercato, Zaccagni-Napoli: possibile acquisto in stile Rrahmani a gennaio per averlo a giugno

Calciomercato – Zaccagni-Napoli, gli azzurri fanno sul serio! La conferma da Sportmediaset riguardo il possibile acquisto di Mattia Zaccagni per il Napoli. Il centrocampista dell’Hellas Verona è cercato anche dal Milan.

Zaccagni-Napoli, trattativa di mercato stile Rrahmani

Zaccagni, classe 1995 dell’Hellas Verona, è stato uno dei protagonisti della squadra di Ivan Juric lo scorso anno e quest’anno si sta confermando. Inizio importante con 2 gol e 4 assist, con tante prestazioni ad alto livello per lui. Zaccagni ha un contratto in scadenza 2022 e il Napoli di Gennaro Gattuso ci pensa. Si proverà a completare l’acquisto in stile Rrahmani, ovvero acquistarlo nella sessione di calciomercato di gennaio per averlo a disposizione a giugno.

