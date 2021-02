Napoli-Benevento – Le pagelle, ritorno al passato per Faouzi Ghoulam

Il Napoli supera il Benevento nel derby campano. Le pagelle a cura della redazione di ForzAzzurri.

Meret 6: quasi uno spettatore il portiere azzurro. L’unico intervento degno di nota è la deviazione in angolo al 37esimo. Ordinaria amministrazione il resto del match.

Di Lorenzo 6: epochissimi errori da parte dell’ex Empoli. Propone qualità e qualità sia in fase di copertura che nel dialogo offensivo con Politano.

Rrahmani 6: partita attentissima del nazionale kosovaro. Si fa trovare pronto nelle poche avanzate dei beneventani e fa girare bene palla. In continua crescita.

Koulibaly 5: imperdonabile l’ingenuità che macchia la sua prestazione. L’espulsione per doppia ammonizione, sul finale di gara e nelle metà campo avversaria è una banalità non da top player.

Ghoulam 7: manca ancora qualcosa sul piano atletico ma oggi si è visto un Ghoulam degno del nome che porta e della reputazione che si è costruito nei primi anni in azzurro.

Fabian Ruiz 6,5: match dalla qualità vicinissima ai suoi standard. Spazia a tutto campo e smista palloni con la consueta eleganza. Nelle fasi iniziali nel primo tempo sfiora il gol con un forte sinistro sul primo palo.

Bakayoko 5,5: rispetto alle ultime prestazioni ha alzato un po’ l’asticella esibendosi in recuperi importanti e portando palla quando c’è stato spazio. Ledono alla prestazione degli errori di misura e di concentrazione ai quali purtroppo ci sta abituando.

Politano 6,5: dal punto di vista della corsa e dell’intensità, anche in fase difensiva, non fa rimpiangere Lozano. Dubbia la regolarità sul gol ma la posizione è quella giusta: quella di un calciatore che attacca lo spazio e si fa trovare in area. Dal ’84 Hysaj s.v..

Zielinski 7: dopo la buona prova contro il Granada il polacco si ripete. Partecipa ad un’altissima percentuale delle azioni d’attacco e conferisce qualità ad ogni sua giocata. Solo un’ingenuità di Insigne gli nega la gioia di un eurogol nel primo tempo. Dal 82′ Maksimovic s.v..

Insigne 6: tanta quantità per il capitano azzurro in questa gara. Tocca tanti palloni ma è poco incisivo sul gioco. In occasione dell’azione personale che ha portato al gol di Zielinski si è fatto trovare poco lucido ed al posto sbagliato.

Mertens 6,5: dialoga, fa movimento senza palla, rientra ad aiutare i compagni, corre, e bene, fa gol. Ad un calciatore che è praticamente fuori da 2 mesi e mezzo non si può chiedere di più. La sua presenza in campo ed il livello della prestazione conferisce sicurezza a tutta la squadra. Dal ’82 Elmas s.v..

