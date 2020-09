Napoli – Benvenuto ad AMOAH

NAPOLI – Preso il classe 2002 NATHANIEL AMOAH.

Colpo di mercato per il Napoli Primavera, arriva nella formazione azzurrina il promettente terzino ghanese Nathaniel Amoah; il classe 2002 con passaporto olandese, ha vestito la maglia di un Academy in Olanda ed è stato successivamente accostato al PSV Eindhoven, trasferimento poi sfumato per uno sfortunato infortunio. Nella giornata di ieri il terzino ha firmato per il Napoli, mettendosi così a disposizione del tecnico Emannuel Cascione.

Amoah è un terzino veloce e forte fisicamente e bravo nel sostegno in fase d’attacco. Questa per lui rappresenta un’ottima chance per mettersi in mostra.

