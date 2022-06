Corriere dello Sport – Napoli-Bernardeschi, ADL ci crede: svelate le cifre e la durata del contratto.

Il Napoli continua la sua corsa per Federico Bernardeschi. Aurelio De Laurentiis è convinto di volere, l’ormai ex bianconero a Napoli, offrendogli di vivere la sua esperienza in azzurro da protagonista:

“Il Napoli è in contatto, da settimane, col suo entourage. Quando ha saputo che si sarebbe liberato a zero dalla Juventus ha provato a vederci chiaro, ha scoperto che il tema stipendio ha il suo peso ma, nella volontà del calciatore, contano anche altri aspetti come il fascino del progetto. La Champions, unita alla fiducia che De Laurentiis gli ha ribadito recentemente, potrebbe fare la differenza. Bernardeschi riflette, il Napoli propone un contratto di quattro anni, non può spingersi oltre i tre milioni a stagione, invoca senza fretta una risposta”.

