Cragno, parla l’agente: “Abbiamo parlato con il Napoli”

Arriva la conferma dell’agente del portiere

Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito.

Queste le sue parole:

“In questo momento il mercato è in stand-by, ci sono tante chiacchiere, vediamo un po’ cosa succede. E’ ovvio che col Cagliari in B è bisogna trovare una soluzione dopo averla studiata attentamente. Sondaggio del Napoli? Le chiacchierate si fanno con tutti i club e tutti i direttori, ma in questo momento siamo fermi, ci si parla con tutti e si verifica un po’ la situazione. Napoli è una grande piazza, alla quale un grande portiere ambisce sempre. Bisogna capire quali dinamiche si svilupperanno per poi decidere il dà farsi”.

