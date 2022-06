Mancini: “Mondiale? L’eliminazione è una cosa difficile da superare”

Il CT azzurro torna a parlare dell’eliminazione dai mondiali in Qatar 2022

Nel prepartita di Italia–Ungheria, gara di Nations League, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Queste le sue parole:

“Gnonto Partirà da titolare ma terremo conto anche del fatto che abbiamo giocato pochi giorni fa e che giocheremo altre due partite nei prossimi 10 giorni. Ha qualità e tecnica da vendere, è anche molto veloce. Non sono coraggioso solo io a schierare i giovani, tutti gli allenatori lo sono. Se hai dei calciatori forti è più facile metterli in campo, così come successe a me quando ero giovane.