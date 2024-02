Radio Marte – Modugno: “Zielinski è il più talentuoso che ha il Napoli insieme a Kvara”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto sul caso Zielinski: “Zielinski? Se parliamo di calcio e basta, considero il polacco il giocatore più talentuoso che ha il Napoli insieme a Kvara. È un patrimonio che negli anni ha dimostrato un senso di appartenenza all’ambiente: è una storia che si sta consumando in malo modo, occorre chiudere questo rapporto con la massima serenità e rispetto reciproci.

Al Napoli non conviene rinunciare al suo talento anzitempo, così come non gioverebbe all’immagine del calciatore. Dovrebbe essere una priorità recuperarlo, ma non mi sembra – dalle parole del patron – ci siano i presupposti per recuperare questo rapporto. Bisogna però assicurarsi di averlo nella migliore condizione possibile: bisogna riportarlo nel progetto assicurandosi che anche lui si senta nel progetto”.

