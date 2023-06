La Lazio punta Simeone, l’argentino avrebbe già detto si. Il Napoli fissa il prezzo

Simeone alla Lazio, la richiesta del Napoli

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile per la prossima stagione, il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante fresco vincitore dello Scudetto con la maglia del Napoli, secondo quanto riportato da Il Messagero, avrebbe già dato la sua disponibilità per il trasferimento in biancoceleste. Ecco quanto riportato da il quotidiano:

“Il piano b della società biancoceleste è Simeone, che già ha dato il via libera per il trasferimento. Il Cholito in questa stagione ha dimostrato di essere una riserva adatta a ogni palcoscenico. Serie A, Champions League e Coppa Italia: ha lasciato il segno in tutte le competizioni con 9 centri, 6 dei quali da subentrato. Un usato sicuro, per questo il Napoli dopo che lo riscatterà dal Verona con altri 12 milioni (più i 3,5 del prestito) lo lascerà partire solo per una cifra vicina ai 20. È questo il budget previsto dalla Lazio per rinforzare il centro del tridente di Sarri, che intanto è rimasto stregato da Marcos Leonardo nel Mondiale U20”.

