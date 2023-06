Corriere del Mezzogiorno – Tentazione Massara, può essere un’opzione per il post-Giuntoli.

Aurelio De Laurentiis, nelle ultime settimane si è trovato in un vero e proprio vortice. Con l’addio annunciato di Luciano Spalletti e la voglia di Juventus di Cristiano Giuntoli, si è dovuto rimboccare le maniche e andare alla ricerca di due sostituti. Il patron, dal canto suo, non sarebbe intenzionato a lasciar partire il ds, ma il quotidiano annuncia che: “Giuntoli è in vacanza a Capri, poi andrà ad Istanbul per vedere la finale di Champions League, De Laurentiis al momento non sembra intenzionato a liberarlo.

Si è creata una situazione di stallo, la Juventus, che ha già un accordo con Giuntoli, attende l’evolversi dei fatti. Intanto nel giro dei direttori sportivi c’è da aggiungere il profilo di Frederic Massara, «liberato» dal Milan insieme a Maldini. Il Napoli può diventare un’opzione se De Laurentiis dovesse concedere il via libera a Giuntoli, la stessa Juventus nei mesi scorsi ha sondato il terreno per Massara prima di virare in maniera forte sull’attuale direttore sportivo del Napoli”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il DS Tare e la Lazio al capolinea: Il Napoli sta alla finestra

Napoli-Juventus, il commento di Rocchi sul gol annullato a Di Maria

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Maldini non è più il Dirigente sportivo del Milan