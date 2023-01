Napoli-Juve, Spalletti: “Grande serata e tifosi straordinari, i napoletani ci sostengono sempre!”

Le parole di Spalletti dopo la roboante vittoria sulla Juventus

Trionfo assoluto del Napoli che umilia la Juventus per 5-1. Ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Bella serata, con una grande cornice di pubblico. I napoletani ci sostengono sempre, questa squadra è riuscita a restituire alla piazza un grande amore. Abbiamo giocato nella maniera giusta e se continuiamo a fare come stasera possono venire fuori partite importanti. Noi siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta dopo che hanno segnato ed è grazie ai tifosi, ci hanno fatto gestire bene le emozioni.

Noi dobbiamo fare le cose di sempre perché ci alleniamo per quello. Nel gol subito abbiamo perso un contrasto e abbiamo preso gol, stasera abbiamo perso diversi palloni che potevamo gestire meglio, in ogni caso noi dobbiamo sempre giocare la palla. L’atteggiamento deve essere quello di voler fare la partita, i nostri difensori cono anche bravi a giocare in campo aperto, qualche volta prendiamo qualche imbucata dietro e siamo costretti a chiudere ma poi l’atteggiamento è quello di andare sempre a recuperare la palla. Kvara ha messo una palla deliziosa per i 4-1.

Kvara è impressionante e non è nemmeno all’apice delle sue potenzialità, sono curioso di vedere fin dove arriva (ride ndr.). E’ forte e ha coraggio, aggredisce l’avversario emttendci semre la gamba, stasera festeggio andando a cena con i miei figli poi domani ci si allena. Il messaggio l’abbiamo mandato a noi stessi, c’è sempre il dubbio di non essere all’altezza, partita vinta con grande merito”.

