Osimhen, mossa nella notte del Chelsea: pista aperta

Victor Osimhen è in uscita dal Napoli. Il giocatore è fuori dal progetto di Antonio Conte, tanto che in queste ore è in arrivo il suo sostituto, Romelu Lukaku. Il Chelsea nelle ultime ore, sembrerebbe aver avviato di nuovo i contatti per il nigeriano. Difatti la pista si sta scaldando, i dialoghi sono stati avviati nella notte e stanno proseguendo nella giornata odierna.

Ieri notte, infatti, Napoli e Chelsea hanno avuto dei colloqui per capire se l’operazione fosse fattibile. I Blues avevano provato un primo approccio proponendo il prestito, ma Osimhen non si muove da Napoli con questa formula. Dunque, il club inglese potrebbe pensare di mettere sul piatto una cifra importante, avanzando così la prima offerta ufficiale.

