Calciomercato: Lucumì come erede di Koulibaly, su di lui anche l’Atalanta

La priorità del difensore è giocare la Champions League

Radio Punto Nuovo riferisce che il Napoli starebbe pensando a Jhon Lucumì come erede di Kalidou Koulibaly. Il futuro in azzurro del difensore senegalese è in bilico più che mai e l’addio sembra più di una possibilità, ragione per cui il club partenopeo avrebbe fatto un sondaggio per il giocatore classe 98′. Su di lui ci sarebbe anche l’Atalanta ma Lucumì preferirebbe giocare la Champions League.

