Napoli-Bologna, più di 20mila abbonati assenti al Maradona

In occasione di Napoli-Bologna sarebbero stati più dii 20mila i tifosi azzurri abbonati assenti allo Stadio Maradona.

Napoli e Bologna si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona lo scorso 11 maggio. In occasione di una delle ultime sfide casalinghe degli azzurri Il Corriere dello Sport si è soffermato sui tifosi del club, in particolare sulla loro assenza.

Secondo quanto si legge sarebbero circa 22mila i sostenitori partenopei provvisti di abbonamento ad aver scelto di non essere Fuorigrotta.

“La fuga degli abbonati dal Maradona è la spiegazione ai tanti vuoti sugli spalti contro il Bologna nonostante i dati incoraggianti della vigilia. Dovevano essere in 42.500 secondo il racconto della prevendita, invece sabato lo stadio era tutt’altro che pieno. In ogni settore, curve comprese, c’erano posti vuoti. A fare la differenza è stata la scelta dei ventiduemila abbonati, molti dei quali hanno scelto di non andare allo stadio e di restare a casa.”

