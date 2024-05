La richiesta di Conte al Napoli e la posizione di De Laurentiis

L’edizione odierna di Tuttosport ha reso note le ultime in merito ad Antonio Conte, uno dei candidati per la panchina del Napoli.

Antonio Conte continua ad essere tra le ipotesi per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe mostrato interesse per il tecnico salentino, che dal canto suo avrebbe fatto una richiesta. Su Antonio Conte ci sarebbe però anche il Milan.

Il quotidiano Tuttosport si concentra sulla situazione:

“Da mesi aspetta l’occasione giusta, in inverno un paio di no a De Laurentiis. Il Napoli è tornato a essere un’opzione, ADL che sta considerando pro e contro di diversi allenatori, compresi pure Pioli e Gasperini. Il salentino ha parlato col Napoli – chiede un triennale da 6.5 milioni più bonus – e ha aperto al Milan, ma il nome più caldo per la panchina rossonera della prossima stagione continua ad essere quello di Sergio Conceicao.”

