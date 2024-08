Napoli-Bologna, previsti circa 40mila spettatori al Maradona

Per la sfida di campionato tra Napoli e Bologna lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà circa 40mila tifosi.

Napoli e Bologna si sfideranno domenica 25 agosto alle ore 20:45. Sarà la prima gara casalinga del club azzurro ed per tale occasione lo Stadio di Fuorigrotta dovrebbe ospitare all’incirca 40mila spettatori.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino

“Fino ad adesso siamo attorno ai quarantamila spettatori. Quasi ventimila biglietti venduti, oltre la quota abbonamenti da record. Poi magari qualcuno, di ritorno dalle vacanze, deciderà di andare allo stadio all’ultimo istante. D’altronde, è la seconda di campionato ma è pur sempre agosto. Ma l’effetto Conte non è turbato dal deludente 0-3 della gara d’esordio a Verona. La passione azzurra e la speranza che tutto possa cambiare restano immutate, non c’è alcun raffreddamento: per la prima al Maradona contro il Bologna ci sarà un pubblico da big match, con una buona presenza anche di tifosi ospiti (che qui vennero a festeggiare la storica qualificazione in Champions).”

