Napoli, Zerbin in uscita: l’attaccante vicino al Monza

Alessio Zerbin non rientrerebbe nei progetti futuri del Napoli, l’attaccante sarebbe infatti vicino al Monza.

Alessio Zerbin, attaccante del Napoli classe 1999, potrebbe tornare a vestire la maglia del Monza.

A riportare la notizia è stata la redazione di Tuttomercatoweb, che ha spiegato che il giocatore non rientrerebbe nei progetti della Società partenopea.

“Alessio Zerbin va verso il ritorno al Monza. L’ala del Napoli, che ha già giocato la seconda parte di stagione con i brianzoli, potrebbe quindi ritornare in biancorosso. Anche perché è fuori dal progetto di Antonio Conte, sebbene sia l’unico esterno sinistro offensivo di ruolo che possa sostituire, eventualmente, Khvicha Kvaratskhelia. Zerbin non è stato convocato per la partita contro l’Hellas Verona, ma per un motivo ben preciso. Era stato squalificato per somma di ammonizioni nella scorsa stagione, motivo per cui non poteva essere messo in distinta contro gli scaligeri. I contatti sono comunque continui fra le parti ed è molto probabile che il giocatore possa ritornare in Brianza.”

