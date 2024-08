Napoli, Manna è a Londra per chiudere l’affare Gilmour

Giovanni Manna, Direttore sportivo del Napoli, sarebbe attualmente a Londra per la trattativa relativa a Billy Gilmour.

Secondo la redazione di Sky Sport il Napoli sarebbe sempre più vicino all’accordo con il Brighton per quanto riguarda il trasferimento in azzurro di Billy Gilmour.

Giovanni Manna, Direttore sportivo del club partenopeo, si troverebbe attualmente a Londra per chiudere la questione quanto prima. Una volta fatto ciò toccherebbe trovare anche l’accordo con il Chelsea per l’attaccante Romelu Lukaku.

“Il ds di nuovo in Inghilterra per chiudere l’acquisto di Gilmour: in queste ore l’incontro con Brighton per dare il centrocampista scozzese a Conte. Manna a Londra cercherà poi l’intesa definitiva col Chelsea per Lukaku: il Napoli non va oltre i 30 milioni del prestito con obbligo di riscatto. Resta vivo anche l’interesse per McTominay del Manchester United, anche se per motivi di budget l’arrivo del centrocampista dovrebbe essere condizionato ad altre uscite.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com

