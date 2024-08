UFFICIALE – Napoli-Bologna sarà diretta da Pairetto

La sfida di campionato tra Napoli e Bologna in programma domenica 25 agosto sarà arbitrata da Luca Pairetto.

Napoli e Bologna si sfideranno in campionato domenica 25 agosto alle 20:45. Sarà la prima sfida casalinga per gli azzurri di Antonio Conte, sfida affidata all’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

La SSC Napoli ha comunicato la decisione dell’AIA attraverso il proprio sito ufficiale:

“Luca Pairetto sarà l’arbitro della partita Napoli-Bologna, in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45. I suoi assistenti saranno Dei Giudici e Yoshikawa, Marinelli quarto uomo. Al Var ci sarà Chiffi, Avar affidato a Mazzoleni. Questa sarà la 122ª partita diretta da Luca Pairetto in Serie A e segnerà il suo debutto stagionale nel campionato 2024/2025. Luca Pairetto aveva già arbitrato l’ultimo confronto tra Napoli e Bologna allo Stadio Maradona, lo scorso 11 maggio, quando i felsinei riuscirono a imporsi per 2-0. Il bilancio del Napoli sotto la direzione di Pairetto è altalenante: dopo aver vinto le prime sette gare, gli azzurri hanno incassato tre sconfitte nelle ultime cinque partite (1 vittoria, 1 pareggio), inclusi i due più recenti incontri. Il Bologna, invece, nelle ultime quattro partite di Serie A dirette dall’arbitro piemontese, ha ottenuto una sola vittoria, proprio nell’ultimo confronto con il Napoli (2-0, l’11 maggio 2024).”

