Corriere della Sera – Amrabat rifiuta il Napoli: vuole andare alla Lazio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Intanto Giovanni Manna è tornato a Londra, per cercare di concludere l’acquisto di Billy Gilmour con il Brighton. Lo stesso Napoli, nelle ultime ore, si è messo in contatto con la Fiorentina, per parlare di un possibile scambio tra Folorunsho e Amrabat, ma il centrocampista viola ha fatto sapere di voler andare alla Lazio.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

