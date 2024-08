Corriere dello Sport – Serve un esterno destro, Manna punta a Correia

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. La società sta valutando l’ingaggio di Thierry Correia, portoghese 25enne, esterno del Valencia. Il giocatore è finito nella lista di Manna, che con la possibile uscita di Mario Rui, richiesto dal San Paolo, è orientato ad acquistare un’alternativa a destra. Al momento l’unico titolare è Mazzocchi, considerando che Di Lorenzo è stato impegnato come marcatore destro, della linea difensiva a tre. Sia contro il Modena che con il Verona.

Tuttavia, la trattativa per Correia non sarà semplice: il suo contratto è in scadenza nel 2026 e con il Valencia ha collezionato molte presenze, considerando che è assolutamente al centro del progetto. È sceso in campo da titolare anche contro il Barcellona.

