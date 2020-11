Napoli, calciomercato: Milik all’Inter si può, ipotesi scambio ma De Laurentiis vuole monetizzare

Milik è sul piede d’addio già da tempo, ma se vuole giocare l’Europeo la sua opzione migliore è di trovare squadra a gennaio

Il rapporto di Arkadiusz Milik con il Napoli è ormai inesistente, il calciatore è un separato in casa e il suo addio è soltanto una questione di tempo. Le offerte nella scorsa finestra di mercato non sono mancate, ma il polacco ha detto no a tutte, ora però da come riporta Tuttosport, potrebbe esserci una big nel suo futuro. Il quotidiano infatti, riporta che Antonio Conte vorrebbe l’ormai ex azzurro come vice Lukaku.

Ecco l’estratto del quotidiano:

“Inter-Milik, avanti tutta con una sponsorizzazione speciale, quella della Polonia. Da qualche settimana si sono però intensificati i contatti con gli intermediari di Milik, ritenuto profilo ideale sia come vice-Lukaku che come eventuale partner in alcune situazioni. L’ostacolo è ovviamente rappresentato dalle richieste economiche del Napoli perché De Laurentiis non ha intenzione di agevolare Milik per i fatti sopracitati: 20 milioni la valutazione di partenza, alta per un giocatore fuori rosa e in scadenza.

L’Inter potrebbe pensare a uno scambio, ma Vecino – gradito a Gattuso – è reduce da cinque mesi in infermeria e nel frattempo il Napoli ha preso Bakayoko. Insomma, Milik è in cima alla lista dell’Inter, ma non sarà semplice arrivare a lui se prima non ci sarà una cessione (lo stesso uruguaiano o il solito Eriksen, probabilmente in Inghilterra). Se però non si arriverà a un accordo, attenzione all’opzione Milik a parametro zero per l’estate, anche se a rimetterci, nell’immediato, sarebbe proprio il polacco per la suddetta questione Europeo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Osimhen: il Napoli vuole evitare rischi

Ricorso Juve-Napoli: De Laurentiis teme sentenza politica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uragani: Iota declassato a categoria 4