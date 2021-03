Napoli, calciomercato: nome nuovo per la difesa, oltre a Senesi c’è Milenkovic dalla Fiorentina

In casa Napoli si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione del reparto arretrato: Due partenza sono ormai quasi scontate: Maksimovic e Hysaj lasceranno il club a fine stagione in scadenza di contratto, e insieme a loro potrebbe partire anche Koulibaly. Uno dei nomi più frequenti dell’ultimo periodo e quello di Marcos Senesi, difensore argentino del Feynooord valutato circa 15 milioni, ma secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi anche su un difensore che gioca in Serie A. Il quotidiano riferisce dell’interesse per Nikola Milenkovic, il cui contratto scade nel 2022 e che la Fiorentina valuta 20 milioni.